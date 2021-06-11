، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات أحد المسارحة، الدائر بني مالك، الطوال، العيدابي، صامطة، فيفا.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.