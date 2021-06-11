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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات أحد المسارحة، الدائر بني مالك، الطوال، العيدابي، صامطة، فيفا.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 03:24 PM
تشمل عدة محافظات حتى 8 مساءً"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات أحد المسارحة، الدائر بني مالك، الطوال، العيدابي، صامطة، فيفا.
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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