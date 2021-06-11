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أقامت أمانة محافظة جدة مبادرة لطمس التشوه البصري في حي البغدادية من خلال عمل لوحة جدارية تحمل أبياتاً شعرية للراحل حمزة شحاتة، بمشاركة خمسين متطوعاً ومتطوعة من شغوفي الرسم الجرافيتي وبمشاركة من إحدى شركات الدهانات.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات أمانة جدة لطمس التشوه البصري وتحويله إلى لوحة جمالية من خلال الاستفادة من المتطوعين بالجامعات ومن أفراد المجتمع؛ لتمكينهم من ممارسة شغفهم بالرسم مقابل ساعات تطوعية.
وأكد "حمودة" أن لدى أمانة جدة ما يقارب ألفاً من محبي الرسم وصناعة المحتوى الذين انضموا مع الأمانة، والتي مكّنتهم من تفريغ طاقة شغفهم بتحويل جدة عروس البحر إلى مدينة المبادرات والألوان.
ويُعتبر حي البغدادية من الأحياء القديمة والعريقة في مدينة جدة، والقريبة من المنطقة التاريخية بشقيه الشرقي والغربي، والتي ستحمل هوية جدة العمرانية التي أطلقها أمين جدة صالح التركي وفقاً لرؤية 2030.
أمانة محافظة جدة
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 03:17 PM
لوحة جدارية تحمل أبياتاً شعرية للراحل حمزة شحاتة ومحل التنفيذ "البغدادية"شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة
أقامت أمانة محافظة جدة مبادرة لطمس التشوه البصري في حي البغدادية من خلال عمل لوحة جدارية تحمل أبياتاً شعرية للراحل حمزة شحاتة، بمشاركة خمسين متطوعاً ومتطوعة من شغوفي الرسم الجرافيتي وبمشاركة من إحدى شركات الدهانات.
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية بأمانة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة، أن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات أمانة جدة لطمس التشوه البصري وتحويله إلى لوحة جمالية من خلال الاستفادة من المتطوعين بالجامعات ومن أفراد المجتمع؛ لتمكينهم من ممارسة شغفهم بالرسم مقابل ساعات تطوعية.
وأكد "حمودة" أن لدى أمانة جدة ما يقارب ألفاً من محبي الرسم وصناعة المحتوى الذين انضموا مع الأمانة، والتي مكّنتهم من تفريغ طاقة شغفهم بتحويل جدة عروس البحر إلى مدينة المبادرات والألوان.
ويُعتبر حي البغدادية من الأحياء القديمة والعريقة في مدينة جدة، والقريبة من المنطقة التاريخية بشقيه الشرقي والغربي، والتي ستحمل هوية جدة العمرانية التي أطلقها أمين جدة صالح التركي وفقاً لرؤية 2030.
، شاهد.. 50 محباً ومحبةً للرسوم الجدارية يطمسون تشوهاً بصرياً بجدة ،
المصدر : الخليج 365
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