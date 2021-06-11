شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يقلد عصام الشوالي في دوري حواري مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو معلق لمباريات دوري حواري مكة يعلق بنفس طريقة المعلق التونسي عصام الشوالى، وبأدائه ومصطلحاته.

وبين الفيديو المعلق نواف الشوالي أثناء تعليقه على مباراة بين فريق الزمالك والنصر ، كما اصطف المشجعون حول الملعب يتابعون المباريات باهتمام وشغف.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بطريقة المعلق نواف الشوالي، حيث أكدوا أنه يقلد عصام الشوالي في تركيبه الصوت واستخدام المفردات، بينما انتقده البعض تقليده للمعلق التونسي ، مشيرين إلى أنه لابد أن يكون له أسلوب مختلف.