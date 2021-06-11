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وفاة ممرضة متأثرة بكورونا ومغردون ينعونها

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

توفيت خلال الساعات الماضية الممرضة "رفعة الدوسري"، والتي كانت تعمل ضمن الفرق الطبية لمواجهة فيروس .

وتصدر اسم الممرضة خلال الفترة الأخيرة موقع التواصل الاجماعي "تويتر" بعد مناشدة من إحدى قريباتها بنشر قصتها، والدعاء لها بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاتها، مؤكدين أنها كانت تخاطر وتضحي بحياتها للتصدي لجائحة كورونا. سائلين الله عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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