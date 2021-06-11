شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق ينبه قائدي المركبات بالمنطقة الشرقية من الأتربة والرؤية المنخفضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لقائدي المركبات بالمنطقة الشرقية، بتوخي الحذر بسبب الأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت قوات أمن الطرق أن المنطقة تشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى إنخفاض في مستوى الرؤية الأفقية ، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة .

ورفع المركز الوطني للأرصاد حالة الإنذار على المنطقة الشرقية إلى التنبيه المتقدم لأخذ الحيطة والحذر من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية من رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية تصل إلى شبة انعدام في الرؤية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 66 كيلومتر في الساعة باتجاه شمالية - شمالية غربية مع ارتفاع في درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية ، وأوضح المركز بأن نهاية الحالة الجوية والتنبيه المتقدم سيكون الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة .