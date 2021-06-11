شكرا لمتابعة خبر عن تغريم شركة بـ 100 ألف ريال بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الجمعة،عن قيام شركة بحيازة وبيع وتسويق منتجات تحمل علامة مقلّدة لعلامة تجارية مسجلة، دون موافقتها أو الحصول على إذن كتابي منها.

وقالت الهيئة أنه تم تغريم الشركة بمبلغ ١٠٠،٠٠٠ ريال لقيامها بحيازة وبيع وتسويق منتجات تحمل علامة مقلّدة لعلامة تجارية مسجلة ومحمية.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة أن الحصول على أذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنب الشخص أو الجهة العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.