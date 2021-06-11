سعد الشثري: شكرًا خادم الحرمين.. تعزيتكم خففت حزننا على الوالد

الرياض - محمد عبدالله - عدد الشيخ سعد بن ناصر الشثري، مناقب ومحاسن والده الشيخ ناصر الشثري، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة، ونعاه بكلمات مؤثرة، شاكرا خادم الحرمين الشريفين على التعزية.

وقال الشيخ الشثري خلال استضافته على شبكة المجد، إنه مما يخفف الحزن والمصاب، تعزية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واتصاله وحرصه وسؤاله، وكذلك أمراء الأسرة، وكبار المسؤولين من داخل السعودية ومن خارجها.

وأضاف الشيخ الشثري، أن الراحل جعله الله- عز وجل- مفتاحًا للخير، حرص على نفع المسلمين وقضاء حوائجهم، وكان من امره فتح بابه للجميع، وكان من شأنه المساهمة في نشر العلم والحرص عليه منذ صغره لذا تتلمذ عليه العديد من العلماء.

كما كان حريصا على توجيه النصح للجميع، الكبير والصغير، وله مساهمات كثيرة في أعمال الخير، وله بصمات في جمعيات خيرية، وواصلا لرحمه، والتعاون مع ولاة البلاد في كل ما يعود بالنفع على الجميع.

وأضاف الشثري أنه مما يسلي الخاطر ويبعد الخزن هو التجاوب الكبير من جميع أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من الثناء عليه وذكر قصص حدثت لهم معه ولم نكن نعرفها.

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