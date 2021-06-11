«أوضاع صحية» تدفع سفارة السعودية بأوغندا لتحذر رعايا المملكة

الرياض - محمد عبدالله - حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية أوغندا، جميع المواطنين السعوديين، من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي.

وذكرت سفارة السعودية في العاصمة كمبالا –عبر حسابها على تويتر- أنها تحذر المواطنين من القدوم «نظرًا للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 (كورونا)».

كانت السفارة السعودية أوضحت في 19 مايو الماضي ،أن متطلبات القدوم لأوغندا تشمل: الحصول المسبق على تأشيرة الكترونية عبر موقع إدارة الهجرة الأوغندية على الإنترنت.

وكذلك وجود فحص كورونا معتمد بنتيجة سلبية لمدة لا تقل عن ٧٢ ساعة، وتذكرة ذهاب وعودة مؤكدة، وشهادة صحية بالخلو من الحمى الصفراء

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