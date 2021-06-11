الشيخ «الشثري»: فتور العبادات لا يعني عدم قبول الأعمال والتنويع ضرورة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، أن الفتور في العبادات بعد انقضاء شهر رمضان ليس دليلًا على عدم قبول الأعمال، موجها نصيحة بالتنويع في العبادات للتغلب على الفتور .

وقال الشيخ الشثري، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة» إن الفتور في العبادات هو نتيجة لضعف الإنسان، وان النفس البشرية تعتريها فترات من الفتور؛ لذا يجب على الإنسان أن يغتنم أوقات نشاطه وإقباله على الطاعة ليكثر منها.

ونصح الشيخ الشثري، بالتنويع بين العبادات، فالعبادات ليست على طريقة واحدة، وبالتالي يختار الإنسان من العبادات لكل وقت ما يناسبه، فهذه عبادة ذكر وتسبيح وأخرى لقراءة القرآن أو التأمل في خلق الله وغيرها.

وأضاف الشيخ الشثري، أنه على الإنسان أن بجعل الأفعال العادية التي يمارسها يوميًا نوعًا من العبادات، فعند النوم ينوي بهذا النوم التقوية على طاعة الله، وعند الأكل ينوى التقرب به لله عز وجل وتقوية بدنه على طاعة الله.

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