قوات أمن الطرق بـ«الشرقية» تنبه لرياح متربة وانخفاض الرؤية الأفقية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية، من رياح متربة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وذكرت أمن الطرق- عبر تويتر- : «تنبيه.. لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية، نود التنويه بأن المنطقة تشهد رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار، مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية».

وتابعت القوات الخاصة لأمن الطرق «لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

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