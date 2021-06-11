«صحة تبوك»: تنفيذ 14 ألف زيارة للمرضى في المنازل

الرياض - محمد عبدالله - نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، أكثر من (14) ألف زيارة للمرضى في منازلهم، عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وذكرت إمارة منطقة تبوك –عبر تويتر- أن صحة المنطقة تنفذ (1768) رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى. منذ بداية العام 2021م حتى الآن.

من جهة أخرى، كثفت صحة تبوك وبمشاركة الفرق التطوعية بتعليم منطقة تبوك، حملاتها التوعوية الميدانية لحث أفراد المجتمع على أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى توعيتهم بأهمية التحصين بلقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق (صحتي).

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