بالفيديو.. الدفاع المدني يواصل التعامل مع حريق غابة النماص بعسير

الرياض - محمد عبدالله - تواصل فرق الدفاع المدني، جهودها لإطفاء حريق اندلع في إحدى الغابات بمحافظة النماص في منطقة عسير، في الوقت الذي ساهمت فيه الرياح في سرعة انتشار النيران.

وذكرت قناة «الإخبارية» نقلًا عن مراسلها، أن الرياح ساهمت بشكل كبير في سرعة انتشار النيران بعد أن كانت محصورة أسفل الجبال، لتصل النيران إلى مشارف قرية العقيقة.

وأضاف التقرير أن فرق الدفاع المدني نجحت أمس الخميس في إطفاء حريق آخر اندلع في إحدى غابات محافظة النماص

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