الصحة تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري

ويأتي حصول الصحة على الجائزة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.
وثمن الدكتور الربيعة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة هذه المبادرة التي تُجسد نجاح المملكة وريادتها في التصدي لجائحة كورونا.
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