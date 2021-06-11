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الصحة تحصل على جائزة مكة في التميز الإداري

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حصلت وزارة الصحة على جائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري, حيث قام صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتسليم الجائزة لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وذلك خلال حفل الجائزة الذي أُقيم أمس الأول.

ويأتي حصول الصحة على الجائزة نظير الدور الريادي والعمل الاحترافي الذي قامت به الوزارة في إدارة أزمة جائحة فيروس بنجاح على مستوى المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص، وقيامها بعدد من المبادرات وتدشين عدد من التطبيقات الإلكترونية الذكية للتعامل مع الأزمة والحفاظ على الأمن الصحي.

وثمن الدكتور الربيعة لسمو أمير منطقة مكة المكرمة هذه المبادرة التي تُجسد نجاح المملكة وريادتها في التصدي لجائحة كورونا.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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