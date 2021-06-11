القيادة تعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لأخيه صاحب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال الملك سلمان : "علمنا بنبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعث، برقية مماثلة قال فيها : "تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".