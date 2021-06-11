شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. رياح نشطة وانعدام الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع المركز الوطني للأرصاد حالة الإنذار على المنطقة الشرقية إلى التنبيه المتقدم لأخذ الحيطة والحذر من الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة الشرقية من رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية مصحوبة بتدني في الرؤية الأفقية تصل إلى شبة انعدام في الرؤية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 66 كيلومتر في الساعة باتجاه شمالية - شمالية غربية مع ارتفاع في درجات حرارة تصل إلى 43 درجة مئوية ، وأوضح المركز بأن نهاية الحالة الجوية والتنبيه المتقدم سيكون الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة .

وقال محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ " اليوم " : " تشهد المنطقة الشرقية بشكل عام نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم القطاع الشرقي وتنعدم الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار خاصة في الطرق السريعة؛ في حين تكون درجات الحرارة العظمى أقل من 43 درجة مئوية ، ومن المتوقع أن تستمر الرياح النشطة حتى صباح الأحد القادم .