شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. رفع هيكل جسر مشاة بين «الخزامى» و«الجسر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت أمانة المنطقة الشرقية أنها وبالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية استعدادها لرفع الهيكل المعدني لجسر مشاة لربط حي الخزامى وحي الجسر بالعزيزية على طريق الملك خالد بالخبر يوم السبت الموافق 2 من ذو القعدة الساعة 12 في منتصف الليل ولمدة 24 ساعة ،ويبلغ طول الجسر 88.20 م.

ويرتكز الجسر المحمول الواقع في طريق الملك خالد على ثلاثة ركائز معدنية تم تنفيذه وفقا للمعايير الهندسية، ويتزامن رفع الهيكل المعدني للجسر عمل تحويلات مرورية، ونوهت الأمانة قائدي المركبات أخذ الحيطه والحذر واتباع الإرشادات المرورية.