محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2440 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و102 وفاة. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.711.569 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 89687 حالة وفاة. 11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 01:25 PM خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2440 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و102 وفاة. وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 3.711.569 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 89687 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجّل 102 وفاة و2440 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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