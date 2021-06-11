محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 91702 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29.274.823 إصابة. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بتسجيل 3403 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 363079 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 27.790.073 حالة بعد تسجيل 134580 حالة جديدة. 11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 01:24 PM خلال الـ 24 ساعة الماضية كورونا في الهند.. 91702 إصابة جديدة وتسجيل 3403 وفيات كورونا في الهند.. 91702 إصابة جديدة وتسجيل 3403 وفيات سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 91702 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 29.274.823 إصابة. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بتسجيل 3403 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 363079 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 27.790.073 حالة بعد تسجيل 134580 حالة جديدة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في الهند.. 91702 إصابة جديدة وتسجيل 3403 وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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