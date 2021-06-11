محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. 11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442 01:25 PM تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً. الكلمات المفتاحية ، "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة ،

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