شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشارة بتطوير المناهج: تم تنقيح المقررات الدراسية من أفكار الجماعات المتطرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المستشارة بمركز تطوير المناهج الدراسية الدكتورة مها العجمي، على أنه تم تنقيح المقررات الدراسية من أفكار الجماعات المتطرفة.

وقالت مها العجمي لـ قناة "العربية"، أن جماعة الإخوان المسلمين تعتبر من أبرز الجماعات التي تمت إزالتها نت المناه المناهج من أفكارها، وخاصة الدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

وأضافت : مادة التفكير الناقد التي أضيفت لمناهج المرحلتين المتوسطة والثانوية، كانت تدرس في التعليم العالي، وهي تساعد الطالب على التفكير منطقياً والتحليل والنقد.