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سفارة المملكة بكامبالا تحذر من السفر إلى أوغندا

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الرياض - علي القحطاني - كامبالا (صدى):

‏حذرت سفارة المملكة العربية لدى كامبالا جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي.

وأوضحت سفارة المملكة أن السبب يرجع إلى الأوضاع الصحية جراء إزدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19().

وفي وقت سابق، انتقدت مسؤولة بارزة بوزارة الصحة في أوغندا ما وصفته بعدم المساواة في توزيع اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى معاناة الدول النامية في الحصول عليه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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