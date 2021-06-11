شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بكامبالا تحذر من السفر إلى أوغندا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كامبالا (صدى):

‏حذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى كامبالا جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي.

وأوضحت سفارة المملكة أن السبب يرجع إلى الأوضاع الصحية جراء إزدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19(كورونا).

وفي وقت سابق، انتقدت مسؤولة بارزة بوزارة الصحة في أوغندا ما وصفته بعدم المساواة في توزيع اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى معاناة الدول النامية في الحصول عليه.