بالفيديو.. سعودي يوضح ابتكاره المعتمد لـ«توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًّا»

الرياض - محمد عبدالله - حصل الدكتور علي القحطاني، على براءة اختراع بمكتب الاختراعات الأمريكي في «توليد طاقة السيارة أوتوماتيكيًّا»، مشيرًا إلى أن اختراعه يهدف إلى توفير طاقة بديلة ونظيفة للسيارات.

وقال القحطاني في مداخلة مع برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية» إن اختراعه هو هجين بين طاقة الخلايا الشمسية وطاقة الرياح؛ حيث يتم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء من أجل عمل بعض الأجهزة بالسيارة مثل الأنوار وتشغيلها في البداية وغيرها.

وأضاف القحطاني، انه تم عمل تجاويف بزوايا معينة على جانب السيارة، لاستخدام طاقة الرياح، مشيرا إلى أن ما دفعه إلى هذا الاختراع هو رؤية المملكة 2030 ومن أهم أهدافها استخدام طاقة بديلة عن طاقة النفط.

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