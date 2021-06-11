مسؤول بالصحة: معارضو لقاحات كورونا معاركهم وهمية وأسلوبهم وضيع

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، أن معارضي اللقاحات المضادة لكورونا يستثمرون في آلام الناس، مشيرًا إلى أنها معارك وهمية وأسلوب وضيع.

وقال الدكتور عبدالله بن مفرح عبر حسابه على موقع «تويتر»: « رحم الله من فقدناهم في هذه الجائحة واعلي درجاتهم في جنات النعيم، استثمار آلام الناس في المعارك الوهمية أسلوب وضيع عهدناه من معارضي اللقاحات في الغرب ويبدوا أن الأتباع يسيرون على نهجهم».

لا توجد مدة مثالية بين جرعتي لقاحات كورونا

وكان وكيل وزارة الصحة، قد أكد أن متابعة مستويات المناعة بعد الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا تظهر أنه ليس هناك مدة مثالية بين الجرعتين.

وتابع وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: تأخير الجرعة الثانية يحفز المناعة بشكل أفضل في بعض اللقاحات، وقال وكيل وزارة الصحة «لا داعي للقلق من تأخير الجرعة الثانية لبعض فئات المجتمع من اجل الصالح العام».

وأضاف: الدول التي تطبق الحجر المؤسسي على القادمين، تنظر إلى معدلات انتشار المرض والمتحورات في بلدان القادمين إليها، بغض النظر عن حالة التحصين لدى المسافر.

وأشار إلى أن هناك دولًا اعتمدت ٣ أشهر بين الجرعتين، ودولا ٤ أشهر، قبل أن تبدأ جدولة الجرعة الثانية، موضحًا أن الوضع الوبائي والتركيبة السكانية هي الفيصل.

آخر حصيلة لفيروس كورونا في المملكة

كشفت وزارة الصحة، أمس الخميس، عن تسجيل 1286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، و982 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 462528، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 444792، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7519 حالة.

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