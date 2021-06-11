خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين بـ«يوم الاستقلال»

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس دوترتي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات له بموفور الصحة والسعادة، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية الفلبين الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.