بدر العساكر ينعى مستشار الملوك الشيخ ناصر الشثري

الرياض - محمد عبدالله - نعى بدر العساكر، مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مستشار الملوك الشيخ ناصر الشثري الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وقال العساكر عبر حسابه الرسمي بتويتر، صباح اليوم الجمعة: «معالي الوالد الشيخ ناصر الشثري.. قامةٌ من الرجال.. منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة.. نبيلٌ صادقٌ كريم.. سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه».

وأضاف: «اللهم يا كريم تقبله برحمتك.. واغفر له وأكرم نُزله واجمعه بالصالحين في جنات النعيم عزائي لأسرته وذويه إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة مستشار الملوك الشيخ ناصر الشثري.. وصلاة الجنازة عصر اليوم

ويلقب الشيخ ناصر الشثري بـ«مستشار الملوك»؛ حيث عمل مستشارا بالديوان الملكي منذ عهد الملك خالد –رحمه الله-.

وكتب أحمد نجل الشيخ الشثري – عبر حسابه على تويتر-: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي معالي الشيخ ناصر الشثري، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وذكر حساب «أسرة الشثري» على موقع التواصل «تويتر»، أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الجمعة، في الساعة الخامسة والنصف بعد العصر، في مقبرة العود .

وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على زيارة الشيخ الشثري، أثناء فترة مرضه للاطمئنان عليه، كما زاره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتهنئته بعيد الفطر الماضي.