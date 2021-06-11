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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان «بوتين» بذكرى اليوم الوطني

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الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات له بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات له بموفور الصحة والسعادة، راجيًا لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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