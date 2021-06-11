شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : «فلسطين» قضية الأمة الإسلامية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. عبدالرحمن السديس، أن إعمار الأرض غريزة البشر، وحذر من الفساد في الأرض حيث ذكر قوله تعلى (وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ).

وقال : الحفاظ على نظاقة البيئة والطريق هي إحدى شعب الإيمان، ذاكرا أن من يستهين بها ويعبث بحضارات المجد هم ادنياء الهمم الذي يفضلون مصلحتهم الشخصية على مصلحة وطنهم ومجتمعهم.

كما قال السديس أن إمطار الأرض بالهجمات الإرهابية وإضرام النيران وقتل الأبرياء بغية طمس حضارتها هي من الحقد الدفين، خاصة على فلسطين والواجب على المسلمين الدعاء والسعي في حمايتها من الفساد والعدوان؛ لأنها قضية الأمة الإسلامية الكبرى وقضية أولى القبلتين (المسجد الاقصى).