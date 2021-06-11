هل تعاني من الصداع وضيق التنفس والقلق؟ إليكم السبب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن أسباب معاناة البعض من الصداع وضيق التنفس والقلق وآلام الأطراف.

أعراض متشابهة لأمراض مختلفة

وأفادت الصحة ممثلة في مركز 937 ردًا على سؤال حول سبب هذه الأعراض بالقول؛ قد تنتج الأعراض المذكورة لعدة أسباب ومنها:

اعتلال الأعصاب نقص بعض الفيتامينات اضطراب الغدة الدرقية السكري الالتهابات

ونصحت الصحة بمراجعة الطبيب لفحص وتقييم الوضع الصحي وتشخيص الحالة لعلاجها.

وكان أخصائي طب الأعصاب الروسي، الطبيب ألكسندر يفدوكيموف، قال في وقت سابق إن البعض يرتكب خطأً فادحًا عند الشعور بالصداع، وقد يتسبب ذلك في خطر مميت.

وفسر الطبيب هذا الخطأ قائلًا إن تناول الأدوية عند الشعور بالصداع ربما يكون مميتًا، مشيرًا إلى أنه قد يكون عرضًا لمرض ربما يهدد الحياة.

مكمل غذائي لتفادي الصداع

يذكر أن هناك بعض المكملات التي تساعد على العلاج وتعزز أيضًا من وظائف الدماغ حيث تتمتع وظائف التمثيل الغذائي العامة لفيتامينات B، إلى جانب أدوارها في التركيب الكيميائي العصبي، بتأثير خاص على وظائف المخ، وعلى وجه الخصوص، ثبت أن فيتامين B2 أو الريبوفلافين يحسن صحة الدماغ ويقلل من الألم.

أطعمة غنية بفيتامين B2

وتشمل المصادر الغذائية للريبوفلافين للمساعدة في تحسين صحة الدماغ ما يلي:

الأسماك واللحوم والدواجن مثل الديك الرومي والدجاج ولحم البقر.

البيض.

منتجات الألبان.

الأفوكادو.

الفاصوليا والفول والبازلاء.

الفطر.

المكسرات.

الجرعة اللازمة لفيتامين B2

ووفقًا لجامعة ولاية أوريغون، فإن الجرعة اليومية الموصى به من فيتامين B2 للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عامًا وأكثر، هو 1.3 ملليغرام يوميًا، وللنساء 1.1 ملليغرام يوميًا.

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