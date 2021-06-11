مدير المكتب الخاص لولي العهد : الشيخ ناصر الشثري قامة من الرجال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، الشيخ ناصر الشثري، المستشار في الديوان الملكي الذي رحل عن عالمنا يوم أمس الخميس.

حسن الرأي والمشورة

وقال العساكر: “معالي الوالد الشيخ ناصرالشثري قامةٌ من الرجال.. منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة.. نبيلٌ صادقٌ كريم.. سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه. اللهم يا كريم تقبله برحمتك.. واغفر له وأكرم نُزله واجمعه بالصالحين في جنات النعيم عزائي لأسرته وذويه”.

بينما قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: “رحم الله الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتانا وموتاكم وصبّر أهله .. أقدم خالص التعازي لأبنائه وأسرته الكريمة”.

أما المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ فقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله معالي والدي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري عزائي لأسرته الكريمة ولمحبيه”.

سيرة عطرة

وقال مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر: “الناس شهود الله في أرضه رحمة الله على الشيخ ناصر، سيرته عطرة عند القاصي والداني .. ويشهد له الجميع بالعمل الطيّب والتواضع، وفعل الخير. تعازينا لأهله ومحبيه .. وما أكثرهم”.

من هو الشيخ ناصر الشثري ؟

يذكر أن الفقيد هو ابن العلامة القدير عبدالعزيز الشثري، الذي كان له الفضل الكبير في صقل شخصية الشيخ ناصر، ونهل من والده المعارف والعلوم النافعة، والتي فاض بها على المملكة والمجالات التي كان يقطن فيها.

وهو، رحمه الله، والد الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة والمستشار في الديوان الملكي.

وقد أكمل الشيخ ناصر الشثري الوتيرة التي سار عليها والده، فقد أنجب أبناءً، ساروا على طريقه ودربه، فمنهم ابنه الشيخ سعد الشثري.

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