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شكرا لقرائتكم تحذير من حالة الطقس في الباحة حتى الـ8 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذير من حالة الطقس في الباحة حتى الـ8 مساءً
أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات, العقيق , القرى , المخواة ,المندق , بلجرشي , بني حس , غامد الزناد , قلوة , والأجزاء المجاورة لها.
توقعات حالة الطقس اليوم
وكان المركز توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الشرقية ، الرياض، الحدود الشمالية ،المدينة المنورة ، تبوك) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة) .
حركة الرياح السطحية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى 2.5 على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .
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