شكرا لمتابعة خبر عن أبرز المعلومات عن المستشار في الديوان الملكي الراحل الشيخ ناصر الشثري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عاصر المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري عدداً من ملوك المملكة بدءاً من الملك خالد ثم الملك فهد فالملك عبدالله رحمهم الله، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويعرف بمستشار الملوك.

وعانى الفقيد من المرض لسنوات طوال ودأب الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على زيارته أكثر من مرة للاطمئنان على صحته، وكان يرتاد مجلسه الأمراء والأعيان والعلماء بشكل مستمر.

والشيخ ناصر هو ابن العلامة المعروف عبدالعزيز الشثري، ووالد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ سعد الشثري.

وتصدر الشثري، قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك بحث غوغل في المملكة، صباح الجمعة، وذلك بعد إعلان الديوان الملكي وفاته.

ونشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد ، محمد بن سلمان تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "معالي الوالد الشيخ ناصر الشثري.. قامةٌ من الرجال.. منحه الله الحكمة وحسن الرأي والمشورة.. نبيلٌ صادقٌ كريم.. سيرته ومسيرته إخلاصٌ لقادة هذه البلاد ووطنه.. اللهم يا كريم تقبله برحمتك.. واغفر له وأكرم نُزله واجمعه بالصالحين في جنات النعيم عزائي لأسرته وذويه إنا لله وإنا إليه راجعون".

وعلق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على خبر وفاة الشثري بتغريدة قال فيها: "رحم الله الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وموتانا وموتاكم وصبّر أهله.. أقدم خالص التعازي لأبنائه وأسرته الكريمة".

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود في تغريدة: " رحم الله معالي المستشار الشيخ ناصر الشثري وعظم الله أجرنا جميعاً في وفاة الشيخ الجليل الذي خدم دينه ووطنه وولاة أمره طوال حياته، الله يرحمه ويغفره له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".