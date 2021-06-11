الضمان الصحي: 4 حالات تلغي وثيقة التأمين لـ«العامل المقيم»

الرياض - محمد عبدالله - عدد مجلس الضمان الصحي أربع حالات تمنح صاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للمقيمين العاملين لديه.

وذكر مجلس الضمان الصحي- عبر تويتر- أن الحالات الأربع هي: الوفاة، والخروج النهائي للعامل، وانتقال العامل إلى عمل جديد، وتغيير شركة التأمين.

من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي، أنه في حال تطلبت الحالة الصحية للمؤمن له أو أحد أفراد أسرته التنويم في المستشفى، فإن وثيقة التأمين تغطي تكاليف الإقامة للمريض ومرافق واحد له حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني.

وأشار إلى أن غير مسموح بازدواجية التأمين الصحي، و«يلزم بأن يكون لكل مؤمن له (مستفيد) تأمين واحد فقط.

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