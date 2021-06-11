الحصيني: «عرفات» الأعلى حرارة عالميًا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - قال المتخصص في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن عرفات بمكة المكرمة، سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف الحصيني- عبر تويتر- أن عرفات سجلت 48.2 درجة مئوية، وجاءت بعدها موكوندي في باكستان وسجلت 48 مئوية، مشيرًا إلى أن الحر يبدو أنه كان أخف من الأيام الماضية على الشرقية والوسطى والشمالية.

وأوضح الحصيني أن أبها سجلت- فجر اليوم الجمعة- أقل درجة حرارة في المملكة (20 ) مئوية، بينما سجلت الرياض (29) مئوية. بينما كان الأعلى في المدينة المنورة وجازان (33).

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