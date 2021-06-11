وفاة مستشار الملوك الشيخ ناصر الشثري.. وصلاة الجنازة عصر اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توفي المستشار في الديوان الملكي، الشيخ ناصر بن عبدالعزيز الشثري، بعد صراع مع المرض، وستُقام صلاة الجنازة اليوم الجمعة عقب صلاة العصر.

ويلقب الشيخ ناصر الشثري بـ«مستشار الملوك»؛ حيث عمل مستشارا بالديوان الملكي منذ عهد الملك خالد –رحمه الله-.

وكتب أحمد نجل الشيخ الشثري – عبر حسابه على تويتر-: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي معالي الشيخ ناصر الشثري، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وذكر حساب «أسرة الشثري» على موقع التواصل «تويتر»، أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الجمعة، في الساعة الخامسة والنصف بعد العصر، في مقبرة العود .

وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على زيارة الشيخ الشثري، أثناء فترة مرضه للاطمئنان عليه، كما زاره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتهنئته بعيد الفطر الماضي.

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