تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية ونشاطًا للرياح والأتربة المثارة، مصحوبة بتدنّ في الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، المدينة المنورة، المهد، خيبر، بدر، وادي الفرع» والقصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

كما تؤثر الرياح والأتربة على مناطق مكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية» والرياض «الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، المزاحمية، القويعية، حريملاء، رماح، الأفلاج، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، الرين، السليل، وادي الدواسر» والمنطقة الشرقية «الخفجي، حفر الباطن، قرية العليا» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة».

فيما تشهد مناطق مكة المكرمة «الطائف، ميسان» والباحة «العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، ظهران الجنوب، المجاردة، محايل» وجازان «أحد المسارحة، الدائر، الطوال، العيدابي، صامطة، فيفا» هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.