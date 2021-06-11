القنصلية السعودية بـ«سيدني»: الإثنين إجازة ونخصص رقمًا لـ«الطوارئ»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني عن غلق أبوابها، الإثنين المقبل (14 يونيو 2021م)، لتوافقه مع إجازة رسمية في أستراليا.

وذكرت القنصلية السعودية في سيدني –عبر تويتر- أنها تود التنويه بأنها ستغلق أبوابها يوم الإثنين المقبل، وذلك لتزامنه مع إجازة رسمية في استراليا، موضحة أنها ستستأنف أعمالها يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يونيو 2021م.

وأشارت القنصلية السعودية في سيدني، إلى انه يمكن للمبتعثين والمواطنين، في الحالات الطارئة، الاتصال على هاتف شؤون السعوديين رقم (٠٤٧٣٩٩٩١١٩)

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