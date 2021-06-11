شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الشرقية ، الرياض، الحدود الشمالية ،المدينة المنورة ، تبوك) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى 2.5 على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .