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توضيح من العدل بشأن طريقة الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل، خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة "ناجز".

وأوضحت وزارة العدل أن الخطوات تشمل الدخول على البوابة، واختيار إضافة طلب جديد وتحديد العقار ومعاينة الصك، ومن ثم إدخال بيانات الصفقة، والتحقق من ضريبة التصرفات العقارية.

وأضافت أن الخطوات تتضمن أيضاً استعراض الطلب واعتماده، على أن يقوم المشتري باستكمال العملية، مع متابعة حالة الطلب في صفحة "طلباتي"، ثم اختيار الطلب كمشترٍ، وإكمال البيانات وقبول الطلب، وتحويل قيمة الصفقة إلى الحساب الوسيط الخاص بالطلب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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