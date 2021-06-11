شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من العدل بشأن طريقة الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة العدل، خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة "ناجز".

وأوضحت وزارة العدل أن الخطوات تشمل الدخول على البوابة، واختيار إضافة طلب جديد وتحديد العقار ومعاينة الصك، ومن ثم إدخال بيانات الصفقة، والتحقق من ضريبة التصرفات العقارية.

وأضافت أن الخطوات تتضمن أيضاً استعراض الطلب واعتماده، على أن يقوم المشتري باستكمال العملية، مع متابعة حالة الطلب في صفحة "طلباتي"، ثم اختيار الطلب كمشترٍ، وإكمال البيانات وقبول الطلب، وتحويل قيمة الصفقة إلى الحساب الوسيط الخاص بالطلب.