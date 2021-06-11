البحرين: ندعم إجراءات السعودية لحماية أمنها وسلامة أراضيها

الرياض - محمد عبدالله - جددت ممكلة البحرين، اليوم الخميس، تأكيد وقوفها وتضامنها مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وذلك في معرض إدانتها محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة.

وأدانت مملكة البحرين محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بطائرة مفخخة، مشيدة بيقظة وجاهزية القوات في التصدي لهذه الأعمال الارهابية الجبانة.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة، بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط، مؤكدا اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وأشار التحالف إلى أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب، تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

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