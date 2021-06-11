الإمارات: محاولة الحوثي استهداف السعودية استخفاف بالقوانين الدولية

الرياض - محمد عبدالله - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بطائرة مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًّا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة، كما جددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وتدمير طائرة، دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط. مشددا على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. ولقت إلى أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب، تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

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