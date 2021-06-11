شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبير عقاري يكشف تأثير تملك الأجانب للعقارات على ارتفاع الأسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الخبير العقاري خالد المبيض، تأثير تملّك الأجانب للعقارات في المملكة على ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن هذا الاعتقاد مُبكر ويحمل نظرة قاصرة.

وقال خالد المبيض، خلال مشاركته مع برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن الشركات الأجنبية التي ستتواجد بالمملكة سيُصاحبها مشاريع عملاقة من شأنها رفع مستوى الاقتصاد الكلي، وكذلك خلق عدد كبير من الوظائف ورفع دخل المواطنين.

وأوضح الخبير العقاري، أن المملكة ستشهد مشروعات عملاقة وطفرة نوعية في شكل المباني وجودتها، مع طرح المزيد من العروض العقارية بالسوق؛ متوقعًا أن تتحول الشركات المحلية إلى نمط أكثر احترافية خلال السنوات المقبلة، حتى يمكنها منافسة الشركات الأجنبية.