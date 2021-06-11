شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: احذر أن يكون الفيروس ضمن مشترياتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عادت منصة "عش بصحة" التابعة لوزارة الصحة، لتدعو المُتسوقين من جديد لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب إلى المتاجر، بما فيها المطاعم ومراكز التسوق وغيرها.

وقالت المنصة، أن الإجراءات تتضمن ارتداء الكمامة قبل الدخول، والتأكد من درجة الحرارة عند موظف الاستقبال، مع تعقيم اليدين عند الدخول والخروج.

وأكدت أنه يجب عدم البقاء في المتجر أكثر من ساعتين، وعدم التسوق في مجموعات، وتعقيم السلال وعربات التسوق قبل استخدامها، مع استخدام السلالم بدلاً من المصاعد، والدفع الإلكتروني أيضاً.