شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة للشيخ ناصر الشثري وهو يرافق الملك خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مجموعة من الصور النادرة، عن المستشار في الديوان الملكي الراحل الشيخ ناصر الشثري، وهو يظهر مع الملك خالد - رحمهما الله.

وكان الشيخ ناصر الشثري كثير الظهور مع الملك خالد سواء مرافقًا أو إمامًا؛ حيث أظهرت صورة ‏حديث بينهما داخل الطائرة في أثناء العودة من رحلة علاج ناجحة.

وظهر الملك خالد بن عبدالعزيز - رحمه الله - في إحدى رحلات الصيد، ويبدو خلفه الشيخ ناصر الشثري، فضلًا عن ظهوره خلال افتتاح جلالة الملك خالد للمركز الإسلامي بجنيف عام 1398هـ/1978م، وعند استقبال ملك الأردن الحسين بن طلال والوفد المرافق له خلال زيارته لسويسرا في نفس العام.

وأوضحت صورة الملك خالد والأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويبدو الشيخ ناصر الشثري خلال الزيارة الرسمية إلى بريطانيا عام 1401هـ/1981م، كما ظهر الملك خالد ينزل من الطائرة في إطار زيارته لأمريكا يرافقه الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويبدو الشيخ ناصر الشثري، عام 1978م.

وأبرزت صورة نادرة أخرى الملك خالد وهو يسلم أشبال متسابقي سباق الهجن جوائزهم بحضور الأمير عبدالله بن عبدالعزيز حينها والأمير فواز بن عبدالعزيز، ويبدو الشيخ ناصر الشثري، عام 1401هـ/1981م.

وكان الشيخ ناصر بن عبدالعزيز أبو حبيب الشثري قد رحل عن الحياة بعد صراع مع المرض، مساء أمس الخميس.