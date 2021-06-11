السعودية | المستشار بالديوان الملكي الشيخ “ناصر الشثري” في ذمة الله

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انتقل إلى رحمة الله تعالي أمس الخميس المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشثري، بعد معاناة مع المرض.

والشيخ الشتري، هو ابن العلامة المعروف الشيخ عبدالعزيز الشثري، ووالد الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء ، والمستشار في الديوان الملكي، وعاصر عدداً من ملوك المملكة بدءًا من الملك خالد إلى الملك فهد والملك عبدالله وصولاً إلى الملك سلمان.

ودأب الملك سلمان بن عبدالعزيز، على زيارة الشيخ الشتري، الذي عانى من المرض طوال سنوات، حيث سبق وأن زاره في المستشفى، كما سبق أن زاره بمنزله أكثر من مرة للاطمئنان عليه، وقدم له واجب العزاء في وفاة زوجته.

كما كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يحرص على زيارته للاطمئنان على صحته وتهنئته في كثير من المناسبات، كان آخرها زيارته في عيد الفطر الماضي.

وشغل الشتري مناصب عديدة خلال مسيرته، وكان يرتاد مجلسه الأمراء والعلماء والأعيان بشكل مستمر.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ الشثري بعد تداول خبر وفاته.