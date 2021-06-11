شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لتحذيرات ”الخليج 365”.. «شرطة الخُبر» تحجز 11 دباب بالعزيزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية الخبر بالتعاون مع الشرطة، عن حجز 11 دباب بالعزيزية، موضحة أن هذا يأتي ضمن الجهود المتواصلة لمنع المخالفات، وحرصاً على سلامة المتنزهين.

وكانت "اليوم" نشرت تقريراً مهما عن الدراجات النارية، وحذرت من العشوائية المستمرة، وطالبت بتقنينها، حيث أشارت أنه في ظل غياب ذلك يتواصل مسلسل حوادث الدراجات النارية (الدبابات) على شواطئ المنطقة الشرقية رغم التحديات المستمرة في ظل ضعف الرقابة وعشوائية العمل من قبل المستثمرين.

وبرز التقرير مطالب بإلزام مؤجري الدبابات، اتخاذ احتياطات السلامة وتوفير الخوذ وواقيات الأيدي والأرجل للأطفال، إضافة إلى تحديد مسارات ومضامير خاصه بها.