شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 1450 شجرة ظل وزينة في اللهابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية اللهابة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، مؤخرًا، أشجار الظل والزينة، وأنواعا متعددة من الشجيرات، بعدد من المداخل والمواقع باللهابة والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن جهود البلدية في زيادة الرقعة الخضراء والتجميل وسلامة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة م. فايز الشمري، أن إدارة الخدمات بالبلدية، زرعت 500 شجرة لبخ، و100 شجرة من لسان العصفور، وعدد 100 شجرة من كف مريم، و350 من الأكاسيا جلوكا، و300 شجرة من الأكاليفا الحمراء، بالإضافة إلى 100 شجرة من البونسيانا.

وأشار إلى أن أعمال زراعة أشجار الظل والزينة تأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في مبادرة تحسين المشهد الحضري، وأيضا في زيادة الغطاء النباتي بالمدينة في إطار المحافظة على البيئة وتنميتها، وفق رؤية المملكة 2030، والمحافظة على سلامة البيئة، وتنقية الهواء، وتجميل الأحياء، وتوفير الظل، وتعزيز مساحة المناطق الخضراء، وحماية البيئة، وضرورة تنمية الغطاء النباتي الطبيعي من خلال دعم التشجير والتجميل بزيادة الرقعة الخضراء في مسطحات المدن وشوارعها وميادينها، موضحًا أن الجهود مستمرة والأعمال قائمة في هذا الجانب لجين استكمال جميع المواقع المستهدفة باللهابة والمراكز التابعة.

وقدم م. الشمري شكره للمتطوعين ومنسوبي البلدية الذين شاركوا بأعمال الزراعة، داعيا الجميع للاستمتاع بهذه الأشجار وعدم العبث بها والمحافظة عليها لينعم بها الجميع.