شكرا لقرائتكم خبر عن 168 طالبا وطالبة يثرون «موهبة» جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق، الأحد المقبل، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي والذي يشارك فيه 168 طالبا وطالبة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».

وأوضح المشرف العام على البرنامج د. محمد الكثيري أن الجامعة تستضيف البرنامج للعام الرابع على التوالي، ويتضمن عددا من البرامج الإثرائية لـ84 طالبا و84 طالبة يتم دعمهم بالمعرفة والخبرات العلمية المتقدمة التي تنمي مهاراتهم، مشيرا إلى مشاركة 70 مشرفا علميا وإداريا وتدريبيا وتطوعا مع التزام كامل بتطبيق بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف: إن البرنامج العلمي يشمل مسارات الفيزياء والعلوم الطبية والحيوية وعلم التشريح ووظائف الأعضاء والتشفير وعلم الطيران ومبادئ التصميم الهندسي والهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة، أما البرنامج المهاري فيتكون من البرامج التدريبية والمشاريع والتي تهدف إلى بناء عدد من المهارات الشخصية والنفسية والاجتماعية لدى المشاركين، وبالإضافة إلى اكتساب المعرفة والمهارة، مشيرا إلى أن البرنامج يستمر لمدة 3 أسابيع، يتم خلالها، تقديم الرعاية المناسبة للموهوبين.