شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف زيارة للمستشفيات والمواقع الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت صحة الشرقية 7109 زيارات رقابية ميدانية وإلكترونية للمنشآت الصحية الحكومية والخاصة ومراكز اللقاحات، خلال الربع الأول من العام الحالي 2021م، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا

وأوضحت صحة الشرقية أن الفرق الميدانية باشرت 1151 زيارة للمستشفيات، و2601 زيارة للصيدليات، و2581 زيارة رقابية للمجمعات الطبية، و63 زيارة رقابية لمراكز اللقاحات و713 تفتيشا إلكترونيا للمنشآت الصحية، لافتة أن المهام تركزت على تقييم الفرز البصري والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقييم الصيدليات.