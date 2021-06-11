شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. تحصين 12 ألف عامل ضيافة بـ8 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى 12156 عاملًا بقطاع الضيافة والترفيه والإيواء بالدمام و8 محافظات تابعة لها، اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، وذلك ضمن مبادرة الشرقية مُحصَّنة، والتي أطلقتها لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، لمواكبة مساعي تهيئة الأجواء لعودة الحياة الطبيعية.

الأمان الصحي

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضيافة والترفيه بالغرفة حمد البوعلي، إن 319 مؤسسة استفادت من المبادرة، التي انطلقت بهدف تطعيم نحو 20 ألف عامل من منسوبي نشاطات الضيافة والترفيه والإيواء في المنطقة، وبالتالي توفير قدر كبير من الأمان الصحي لزوار المنطقة ما يدعم تنشيط القطاع السياحي فيها، مشيرا إلى استمرار عمل المراكز الـ6 المُخصصة لتقديم اللقاح في إطار المبادرة.

وأضاف: إن لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية هي اللجنة الوحيدة على مستوى المملكة التي تبنت اتفاقية من هذا النوع مع وزارة الصحة لتذليل التحديات التي تواجه القطاع ولدعم جهود الوزارة في حملة التطعيم الشاملة.

أهداف المبادرةوأشار «البوعلي» إلى أن ما تُقدِّمه المبادرة وما تحتويه من أهداف سوف يُمكِّن من عودة الحركة السياحية في المنطقة إلى حالتها الطبيعية، لا سيما بعد أن يتم تطعيم كامل منسوبي النشاط وتطبيق شروط التطعيم للزوار بحلول أغسطس المقبل، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية تمُثل مقصدًا للعديد من سياح الداخل والخارج، مضيفا أن تحقيق المأمونية الصحية داخل أماكن إقامة واستقبال الزوار يُحفز على تنشيط الحركة السياحية بشكل عام.

وأكد «البوعلي» أن الفترة المُقبلة سوف تشهد رواجًا في قطاع السياحة بالمنطقة، مع وجود حالة من الاستعداد والتأهب عند جميع مُقدمي خدمات الضيافة والترفيه والإيواء لاستقبال الزوار بخدمات جديدة ومبتكرة.

مستجدات الجائحةإلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتقيُّد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة الانتباه إلى أن العدوى تزداد في التجمعات. ‏وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 1286 حالة مؤكدة، وتعافي 982 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10217 حالة منها 1553 حالة حرجة. وبيَّنت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 462528 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 444792 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 16 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7519 حالة، كما تم إجراء 92227 فحصًا مخبريًّا. ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.

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