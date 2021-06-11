شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان يبحث التنسيق مع القوات الأردنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة في المملكتين الشقيقتين.

وحضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية، في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس الأول، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.

وجرى خلال الاحتفال استعراض طابور الوحدات العسكرية والأمنية بمشاركة القوات المسلحة السعودية التي شاركت بعدد من الضباط وضباط الصف من مجموعة لواء الملك فيصل العاشر التابع للقوات البرية الملكية السعودية، حاملين علم الوحدة الأقدم في القوات المسلحة السعودية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجيوش والأجهزة الأمنية من الدول الشقيقة والصديقة، ورسم المشاركون من خلال طوابير العرض الرقم 100 في إشارة إلى المناسبة.